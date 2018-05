Cambridge Analytica heft bedrijf op na schandaal met Facebook-data

Dat heeft de oprichter van SCL Group, het moederbedrijf van Cambridge Analytica, bevestigd aan The Wall Street Journal. Ook dit bedrijf, dat voorheen bekend stond als Strategic Communication Laboratories, sluit volgens de krant zijn deuren.

Volgens een bron van de krant heeft het bedrijf het besluit genomen omdat het sinds het schandaal met Facebook-data klanten verliest. Ook heeft het bedrijf te maken met opstapelende juridische kosten.

In een verklaring zegt Cambridge Analytica dat zowel het bedrijf Cambridge Analytica als SCL Elections faillissement aanvraagt. Beide bedrijven vallen onder SCL Group, maar in de verklaring wordt het moederbedrijf niet genoemd.

"De laatste maanden is Cambridge Analytica het onderwerp van meerdere ongegronde beschuldigingen", schrijft het bedrijf. "Ondanks onze pogingen om dit recht te zetten, wordt het bedrijf beschimpt voor activiteiten die niet alleen legaal zijn, maar ook breed worden geaccepteerd als een normale werkwijze voor zowel politieke als commerciele online advertenties."

Cambridge Analytica werkte onder meer voor de Trump-campagne tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Ook heeft het bedrijf banden met een databedrijf dat is betrokken bij het Leave-kamp van het Brexit-referendum.

Damian Collins, de voorzitter van de Britse parlementscommissie die onderzoek doet naar het datamisbruik, zegt op Twitter dat Cambridge Analytica en SCL Group hun archieven niet mogen vernietigen door de bedrijven op te doeken. "Het onderzoek naar hun werk is van levensbelang", schrijft hij.

Facebook-schandaal

Cambridge Analytica is de spil in het privacyschandaal rondom Facebook. Het bedrijf kreeg onbedoeld de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen. Volgens Facebook gaat het om gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers, waarvan 90.000 in Nederland.

De data werden verzameld door middel van een app genaamd 'thisisyourdigitallife', ontwikkeld door onderzoeker Aleksandr Kogan. De app verzamelde niet alleen gegevens van gebruikers, maar ook van hun vrienden. Facebook bood deze mogelijkheid standaard aan app-ontwikkelaars, tot het bedrijf de functie in 2015 definitief stopzette.

Cambridge Analytica zegt dat het niet meer dan 30 miljoen Facebook-profielen in handen heeft gekregen. Ook ontkent het bedrijf dat de data zijn gebruikt voor de Trump-campagne. Onderzoeker Kogan zei vorige maand voor het Britse parlement dat de data waardeloos zijn voor dit doeleinde.

Emerdata

Veel personen die betrokken waren bij SCL of Cambridge Analytica, werken inmiddels voor een nieuw bedrijf, dat in augustus 2017 in Groot-Brittannië werd opgericht: Emerdata.

Alexander Nix, de geschorste CEO van Cambridge Analytica, was een van de bestuurders van dit bedrijf. Hij werd daarvoor in januari 2018 aangesteld als lid van de directie. Eind maart is Nix om onbekende redenen uit die functie ontheven.