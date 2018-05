Apple boekt recordcijfers met lichte stijging iPhone-verkopen

Dat meldt Apple bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, het eerste kwartaal van dit kalenderjaar.

Apple verkocht het afgelopen kwartaal 52,2 miljoen iPhones. Dat is iets meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het bedrijf in drie maanden tijd 50,8 miljoen iPhones verkocht.

De gemiddelde verkoopprijs van iPhone lag hoger. De afgelopen drie maanden draaide Apple gemiddeld 728 euro omzet per iPhone, een jaar geleden was dat nog zo'n 655 euro. Dat is goed voor een omzetstijging van 14 procent vergeleken met vorig jaar.

Zowel die hogere gemiddelde verkoopprijs als de relatief lichte stijging in het aantal verkochte toestellen, is deels te wijten aan de duurdere iPhone X. De telefoon is bijna een kwart duurder dan andere nieuwe iPhones de afgelopen jaren, en dat stuwt de gemiddelde verkoopprijs.

Toch lijkt de groei in het aantal verkochte iPhones er na een sterk vorig kwartaal inmiddels wel uit. Afgelopen kwartaal verkocht Apple ongeveer evenveel iPhones als in dezelfde kwartalen in de twee voorgaande jaren. Ook in voorgaande kwartalen lag het aantal verkochte toestellen in de buurt van de kwartalen in de jaren ervoor.

Omzet en winst

Apple maakte verder bekend dat de omzet en winst van Apple zijn gestegen. Het afgelopen kwartaal draaide Apple een omzet van 61,1 miljard dollar (50,9 miljard euro). Dat was een jaar geleden nog 52,9 miljard dollar (44 miljard euro).

Nooit eerder draaide Apple zo veel winst in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. De stijging van 16 procent vergeleken met vorig jaar is de snelste omzetstijging in ruim twee jaar.

De winst bedraagt 13,8 miljard dollar (11,5 miljard euro), 2,8 miljard dollar meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf verwacht voor het huidige kwartaal een omzet van tussen de 51,5 en 53,5 miljard dollar (tussen de 42,5 en 44,3 miljard euro).

iPad en Mac

Apple verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 9,1 miljoen iPads, iets meer dan de 8,9 miljoen iPads in het jaar ervoor. Hoewel de iPad nog steeds voor een substantieel deel van de inkomsten van Apple zorgt, zijn de verkopen de afgelopen jaren grotendeels gelijk gebleven.

Het aantal verkochte Mac-computers daalde licht in vergelijking met vorig jaar; 4,1 miljoen verkochte exemplaren tegenover 4,2 miljoen een jaar eerder.

De omzet van de afdeling diensten, waar onder meer iTunes en de App Store onder vallen, kwam neer op 9,2 miljard dollar (7,7 miljard euro), een groei van 31 procent ten opzichte van vorig jaar.

De afdeling 'andere producten', waar onder meer de Apple TV en de Apple Watch onder vallen, zag met 3,9 miljard dollar (3,3 miljard euro) de omzet ten opzichte van vorig jaar met 38 procent stijgen.