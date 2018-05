Brits parlement stelt ultimatum aan Facebook-directeur Mark Zuckerberg

Dat schrijft de Britse parlementariër Damian Collins in een brief aan Facebook. De politici in Groot-Brittannië nodigden Zuckerberg al op 20 maart uit om te komen getuigen, maar de topman besloot niet naar het Britse parlement af te reizen.

In plaats daarvan stuurde hij technisch directeur Mike Schroepfer. Hij getuigde donderdag voor het Brits parlement, maar de politici vonden zijn verklaringen ontoereikend.

"Meneer Schroepfer wist op bijna veertig vragen geen volledig antwoord te geven", staat in de brief aan Facebook. "Dit is met name teleurstellend omdat Mark Zuckerberg in zijn getuigenis aan het Amerikaans Congres ook geen overtuigende antwoorden wist te geven."

Facebook ligt sinds maart onder vuur vanwege een privacyschandaal. De gegevens van tientallen miljoenen gebruikers zijn onbedoeld in handen gekomen van Cambridge Analytica. Onder de slachtoffers bevinden zich volgens Facebook maximaal 90.000 Nederlandse gebruikers.

​Vragenlijst

Het Britse parlement heeft aan de brief aan Facebook een lijst van bijna veertig vragen toegevoegd. Schroepfer wist deze vragen vorige week volgens de Britse politici onvoldoende te beantwoorden.

De Britse politici willen onder meer weten hoe groot het deel van het internet is waar Facebook gebruikers volgt. Ook willen zij meer duidelijkheid over het onderzoek naar Cambridge Analytica, de personen die bij het schandaal betrokken zijn en de rol van Facebook tijdens het Brexit-referendum.

Het Britse parlement wil dat Zuckerberg op 24 mei langskomt. De Facebook-topman heeft tot 11 mei om op de uitnodiging te reageren.