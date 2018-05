Ruim honderd Uber-chauffeurs VS beschuldigd van aanranding of misbruik

Dat blijkt uit een onderzoek van CNN, waarbij werd gekeken naar arrestaties, rechtszaken en gezochte daders in twintig grote Amerikaanse steden.

Bij 31 van de onderzochte zaken is een chauffeur ook veroordeeld. In achttien gevallen kwam de aanklacht te vervallen of werden chauffeurs onschuldig verklaard.

Bij het onderzoek werden ook 18 beschuldigingen gevonden bij chauffeurs van de Amerikaanse Uber-concurrent Lyft.

Seksueel misbruik

Taxidienst Uber is in het verleden meermaals gelinkt aan seksueel ongewenst gedrag. Zo werd in 2015 een Indiase chauffeur veroordeeld voor het verkrachten van een passagier. Topinvesteerder Shervin Pishevar trok zich vorig jaar terug na aantijgingen van verkrachting en aanranding.

Een oud-medewerker beschuldigde het bedrijf eerder ook van seksuele intimidatie op het hoofdkantoor. Na een onderzoek ontsloeg het bedrijf twintig medewerkers.