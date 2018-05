Chinese overheid beweert verwijderde WeChat-berichten te kunnen inzien

Dat meldt de South China Morning Post. WeChat is de populairste berichtenapp in China. De dienst heeft wereldwijd ongeveer een miljard actieve gebruikers, waarvan het overgrote deel uit China komt.

Tencent, het bedrijf achter WeChat, ontkent dat het chatberichten op zijn servers bewaart. De berichten worden volgens het bedrijf alleen opgeslagen op de smartphones en computers van gebruikers.

De autoriteiten plaatsten zaterdag een bericht online waarin stond dat de corruptiebestrijders in maart de verwijderde WeChat-berichten van een verdachte in handen hebben gekregen. In het bericht, dat inmiddels is verwijderd, schreven de autoriteiten dat het vermeende bewijsmateriaal ervoor zorgde dat nog meer verdachten in beeld zijn gekomen.

WeChat

De kernfunctie van WeChat, het versturen van berichten, is vergelijkbaar met WhatsApp. Naast een app om berichten te sturen, wordt WeChat in China echter voor nog veel meer zaken gebruikt.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld ook berichten delen op een persoonlijke tijdlijn, willekeurige gebruikers in de buurt vinden, het nieuws lezen, betalingen doen, een taxi boeken, online winkelen en eten bestellen. Om zijn veelzijdigheid wordt WeChat ook wel een 'super-app' genoemd.