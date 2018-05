Facebook wil voorkomen dat Europees Hof zich over privacyzaak buigt

Het sociale medium heeft daar maandag een verzoek voor ingediend, meldt persbureau Reuters.

Het gaat om een zaak tussen Facebook en de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Hij startte de zaak in 2013 en wil daarmee voorkomen dat het sociale medium gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten verstuurt. Volgens Schrems zijn de data daarmee vrij toegankelijk voor de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De zaak diende in eerste instantie in Ierland, omdat Facebook daar zijn Europese hoofdkantoor heeft gevestigd. Het Ierse Hooggerechtshof bepaalde in oktober echter dat het Europees Hof zich over de kwestie moet buigen. Het verzoek daartoe werd deze maand formeel ingediend, waarna Facebook tot vandaag de tijd had om te reageren.

Een advocaat van Facebook zegt dat het bedrijf onder meer wil weten over de nieuwe Europese privacyregels, die 25 mei in werking treden, de zaak mogelijk irrelevant maken. Een advocaat van de Ierse privacywaakhond zegt dat Facebooks het verzoek de "enorm urgente" zaak alleen maar vertraagt.

Privacyactivist Schrems sluit zich bij die uitspraak aan. Hij heeft gevraagd om het verzoek van de techgigant af te wijzen.