Alternative für Deutschland-leider wint rechtszaak tegen Facebook om belediging

Dat heeft een rechter in Hamburg bepaald, meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Een Facebook-gebruiker noemde Weidel onder meer "smerig nazivarken", na een bericht waarin stond dat zij zich had uitgesproken tegen het homohuwelijk. De rechten van de AfD-leider zijn volgens de rechter duidelijk aangetast.

Facebook had de betreffende reactie al geblokkeerd voor gebruikers met een Duits ip-adres. Toch was het bericht in Duitsland nog steeds leesbaar door via een server in een ander land verbinding te maken Facebook.

Hoe het sociale medium gaat voorkomen dat Duitse gebruikers de reactie op deze manier alsnog kunnen lezen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf riskeert een boete die kan oplopen tot 250.000 euro als het niet voldoet aan het gerechtelijk bevel.

Weidels advocaat heeft Facebook inmiddels geattendeerd op nog meer beledigingen aan het adres van de AfD-leider. Ook voor die reacties dreigt hij met juridische stappen.

In Duitsland geldt sinds dit jaar een wet die haatberichten op sociale media tegen moet gaan.