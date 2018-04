Propagandaservers IS uit de lucht gehaald

Dat gebeurde ook in Canada en de Verenigde Staten. Ook België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Bulgarije en Roemenië waren betrokken bij de operatie. De politiediensten hopen dat ze met de informatie meer IS-aanhangers kunnen opsporen.

De Europese politiedienst Europol heeft de actie vrijdag naar buiten gebracht. De servers werden gebruikt voor Amaq, het persbureau dat IS gebruikt om zijn berichten te verspreiden, maar ook voor nieuwssites als Halumu en Nashir en voor de radiozender al-Bayan. Via Amaq heeft IS de verantwoordelijkheid voor terreuraanslagen in onder meer Parijs, Brussel, Barcelona en Berlijn opgeëist.

Het onderzoek liep sinds 2015. Een jaar later, in augustus 2016, was er al een politie-actie. Daarna bouwde IS betere systemen op. In juni 2017 was er een tweede operatie, onder leiding van Spanje. Met de servers die toen in beslag werden genomen, konden IS-aanhangers in meer dan honderd landen worden achterhaald, aldus Europol.