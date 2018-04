Sony ziet verkopen PS4 voor het eerst dalen

Dat meldt Sony in zijn financiële cijfers over het afgelopen kwartaal, waarmee het Japanse bedrijf zijn gebroken boekjaar afsluit.

De elektronicagigant verscheepte in het afgelopen boekjaar 19 miljoen exemplaren van de PlayStation 4. In het jaar ervoor waren dat er nog 20 miljoen, vooralsnog de piek voor PS4-verkopen.

In het huidige fiscale boekjaar verwacht Sony 16 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 te verkopen. De spelcomputer werd eind 2013 voor het eerst verkocht, sindsdien heeft Sony 79 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht.

Toch blijft de PlayStation-tak als geheel groeien, dankzij toenemende verkoop van games en abonnementen op onlinedienst PS Plus.

De tak draaide het afgelopen boekjaar een omzet van 1,9 biljoen yen (14,4 miljard euro) 17,8 procent meer dan het jaar ervoor. De operationele winst bedroeg afgelopen boekjaar 177,5 miljard yen (1,3 miljard euro). Door de afname van PS4-verkopen verwacht Sony dit jaar een lagere omzet, maar de winst groeit naar verwachting met 7 procent door games en diensten.

Telefoons en tv's

Sony verkocht afgelopen jaar iets meer tv's: in totaal 12,4 miljoen exemplaren tegenover 12,1 miljoen tv's in het gebroken boekjaar 2016. Ook de verkopen van digitale camera's stegen licht: van 4,2 miljoen in 2016 naar 4,4 miljoen in 2017.

De verkopen van smartphones blijven echter dalen voor Sony. Het bedrijf verkocht het afgelopen jaar 13,5 miljoen van zijn Xperia-smartphones. In 2016 waren dat er nog 14,6 miljoen, in 2015 24,9 miljoen.

Het bedrijf verwacht dat die daling dit jaar doorzet, met voor 2018 een totaal van 10 miljoen verkochte smartphones. Dat is mede te wijten aan een versmalling van het aanbod, dat zo als geheel winstgevender moet worden.

Filmtak

De divisie voor televisie en films van het Japanse concern behaalde het afgelopen boekjaar winst. Een jaar eerder incasseerde dit onderdeel nog een flink verlies, mede door de afschrijving op rechten van oude films.

De Sony-tak voor films, tv-producties en televisiezenders behaalde in het gebroken boekjaar een operationele winst van 41,1 miljard yen (ruim 310 miljoen euro), tegen een verlies van 80,5 miljard yen een jaar eerder.

Dat is mede te danken aan bioscoopsuccessen als Jumanji: Welcome to the Jungle en Spider-Man: Homecoming. De omzet van de speelfilmdivisie steeg mede dankzij deze titels met bijna de helft.

Sony als geheel behaalde het afgelopen boekjaar een omzet van 8,5 biljoen yen. Daarop boekte het elektronicaconcern een operationele winst van 734,9 miljard yen. De nettowinst bedroeg 491 miljard yen.