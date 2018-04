Facebook gaat politieke advertenties in Verenigd Koninkrijk controleren

Dat heeft Mike Schroepfer, de technisch directeur van het bedrijf, laten weten aan het Britse parlement. Schroepfer wordt donderdagmiddag door het parlement verhoord over nepnieuws rond het Brexit-referendum en het dataschandaal rondom Cambridge Analytica.

Facebook rolt de maatregelen voor transparantere advertenties in het Verenigd Koninkrijk uit in aanloop naar de lokale verkiezingen in mei 2019. In juni komt het bedrijf al met een tool waarmee gebruikers kunnen zien welke advertenties door een bepaalde pagina op Facebook worden verspreid.

Pagina's die een politieke advertenties willen plaatsen, moeten zich in de toekomst bij Facebook verifiëren. Daarnaast moet voor gebruikers duidelijk worden wie voor de advertentie betaald heeft. Ook komen alle politieke advertenties zeven jaar lang in een doorzoekbaar archief.

Facebook kondigde eerder deze maand vergelijkbare maatregelen aan voor de Duitse verkiezingen.

Dataschandaal

Naast politieke advertenties praat Schroepfer donderdag ook over het dataschandaal rondom Cambridge Analytica. Dit bedrijf kreeg onbedoeld data van miljoenen Facebook-gebruikers in handen. De gegevens werden verzameld met een app die 'thisisyourdigitallife' heet.

Die app verzamelde niet alleen informatie van gebruikers, maar ook van hun vrienden. Tot Facebook deze optie in 2014 uitschakelde, hadden alle appontwikkelaars de mogelijkheid om dat te doen.

Volgens Facebook hebben in het Verenigd Koninkrijk 1.040 mensen van de app thisisyourdigitallife gebruikgemaakt. Het aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk dat daardoor uiteindelijk getroffen werd, ligt volgens het bedrijf op maximaal één miljoen.

Facebook heeft in het Verenigd Koninkrijk 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat is ruim 10 procent van het aantal gebruikers in heel Europa: 377 miljoen. Wereldwijd heeft Facebook 2,2 miljard gebruikers.

Politieke advertenties

Het Britse parlement wil ook weten of de gelekte Facebook-data zijn gebruikt voor politieke advertenties rond de Brexit-campagne. Begin april schorste Facebook het bedrijf AggregateIQ, een politiek adviesbureau uit Canada. Het bedrijf heeft banden met Cambridge Analytica en mogelijk ook de data van Facebook-gebruikers in handen gekregen.

Uit intern onderzoek van Facebook blijkt dat AggregateIQ rond het Brexit-referendum voor 2 miljoen dollar aan Facebook-advertenties heeft gekocht. Het bedrijf heeft daar volgens Facebook geen data voor gebruikt die via thisisyourdigitallife werden verzameld.