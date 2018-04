Omstreden Nederlandse datingsites offline 'na negatieve media-aandacht'

Dat heeft het bedrijf verteld aan zijn partners, aldus De Telegraaf. "Het spijt ons te moeten mededelen dat onze exploitant voor de contact/flirt-producten, The Right Link, ons door de aanhoudende media-aandacht heeft medegedeeld per 1 mei van dit jaar de dienst volledig op te zeggen", aldus het bericht.

De ACM deed onlangs meerdere invallen bij datingsites die worden beschuldigd van misleiding met nepprofielen. Gebruikers moeten per bericht betalen. Chatoperators zouden zich voordoen als vrijgezelle gebruikers, om de betalende bezoeker zo te verleiden geld neer te leggen.

De marktwaakhond heeft niet gezegd bij welke websites invallen zijn gedaan, maar meerdere bronnen beweren dat The Right Link één van de doelwitten was.

The Right Link zou meer dan tweeduizend sites in zijn beheer hebben, waaronder Matchwereld en Datingprikbord. Ook Flirten.nl is eigendom van de sitebouwer.