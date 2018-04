Politie rolt website voor DDoS-aanvallen op bestelling op

Het gaat om een zogenaamde 'booter' of 'stresser' die werd aangeboden via de website Webstresser.org. Met een DDoS-aanval worden websites bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de ontvangende servers bezwijken.

Het Openbaar Ministerie noemt Webstresser de "grootste en bekendste stresser ter wereld". Sinds de oprichting van de website zijn volgens de politie meer dan zes miljoen DDoS-aanvallen besteld. "De dienst werd sinds zijn oprichting in 2015 steeds populairder", zegt Gert Ras, hoofd Team High Tech Crime van de politie tegen NU.nl. "De laatste weken werden wel 3.000 aanvallen per dag besteld."

In totaal kende de dienst 130.000 gebruikers. Dat wil niet zeggen dat het om evenzoveel individuen gaat. Eén persoon kan meerdere accounts aanmaken. Een aangemaakt account hoeft ook niet per se een DDoS-aanval besteld te hebben. Om hoeveel Nederlandse gebruikers het gaat, moet uit nader onderzoek blijken.

Mensen die de website van Webstresser nu bezoeken, zien dat de pagina is overgenomen door Amerikaanse autoriteiten.

Beheerders

De politie heeft dinsdag een huiszoeking gedaan bij een woning in Hilversum. Een van de bewoners van het adres wordt ervan verdacht de DDoS-website te hebben beheerd, maar die persoon is vooralsnog niet aangehouden. Bij de huiszoeking zijn computers en andere apparatuur in beslag genomen.

In Servië en Kroatië zijn respectievelijk twee en één personen aangehouden. Zij worden ervan verdacht de website op het laatste moment beheerd te hebben. Ook in Canada is een vermoedelijke beheerder gehoord, maar deze persoon is niet aangehouden.

Hoeveel mensen in totaal kunnen worden gezien als beheerder of voormalig beheerder van Webstresser, is onduidelijk. Volgens Ras gaat het waarschijnlijk om zes of zeven personen. De politie werkte in deze zaak ook samen met onder meer de politie in de Verenigde Staten, Australië andere landen in Europa.

Slachtoffers

Volgens de politie werd Webstresser onder meer gebruikt bij de DDoS-aanvalsgolf op de Nederlandse banken, die begin dit jaar plaatsvond.

Ook de Belastingdienst werd in januari getroffen door een DDoS-aanval. Voor die aanval werd een 18-jarige man uit het Brabantse Oosterhout opgepakt. Of hij gebruikmaakte van de dienst Webstresser, moet volgens Ras uit nader onderzoek blijken.

De Nederlandse politie voert woensdag in het hele land acties uit om de vermoedelijke daders, de klanten van Webstresser, op te sporen. Het gaat volgens Ras om ongeveer tien tot vijftien verdachten, hoewel op een later moment meer acties kunnen volgen.