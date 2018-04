Twitter boekt voor tweede kwartaal op rij winst

Dat maakt het bedrijf bekend in zijn jaarcijfers (pdf).

Twitter heeft een beter kwartaal achter de rug dan door analisten werd voorspeld. Het bedrijf boekte een winst van 61 miljoen dollar (50 miljoen euro). In hetzelfde kwartaal in 2017 leed Twitter nog een verlies van 61,6 miljoen dollar.

De omzet steeg van 548 miljoen dollar naar bijna 664,9 miljoen dollar (544,7 miljoen euro).

Die stijging was met name te danken aan meer advertentieverkopen buiten de Verenigde Staten. Met name in Aziƫ was een groei te zien. Verwacht wordt dat de omzetgroei in de rest van het jaar verminderd doorzet.

336 miljoen

Ook het aantal gebruikers steeg. Maandelijks logden 336 miljoen mensen in. Dat zijn er zes miljoen meer dan in het vorige kwartaal. Van de nieuwe gebruikers kwamen er vijf miljoen van buiten de Verenigde Staten.

Twitter wist het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds het begin winst te boeken. Die winst bedroeg toen 91 miljoen dollar. Het bedrijf bestaat inmiddels twaalf jaar.

Het bedrijf heeft veel te danken aan livevideo's. De afgelopen drie maanden ging Twitter ruim dertig nieuwe samenwerkingen aan om video's live aan te bieden, waaronder sportwedstrijden.