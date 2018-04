Facebook verwijdert accounts die gestolen gebruikersdata verkochten

Dat schrijft Reuters. Facebook ging over op actie nadat de website Motherboard over deze praktijken schreef.

Volgens Motherboard was het enorm simpel om dit soort accounts te achterhalen. Via Google kon de site de verkoop van persoonlijke data via Facebook vinden. De meeste berichten waren advertenties van criminelen die de informatie probeerden te verkopen.

Facebook stelt dat het plaatsen van berichten met persoonsgegevens zoals burgerservicenummer niet is toegestaan. "We hebben het materiaal verwijderd toen we ervan op de hoogte werden gesteld", zegt een woordvoerder. Enkele van de berichten zouden al jaren geleden zijn geplaatst.

Motherboard kon van enkele berichten achterhalen dat de verstrekte data klopten. Het ging bijvoorbeeld om gegevens zoals burgerservicenummers, namen, adressen en geboortedata van vier mensen, van wie in 2014 data was gepubliceerd.

Datamisbruik

Facebook ligt de afgelopen maanden onder vuur vanwege een grootschalige datamisbruikzaak, waarbij 87 miljoen persoonsgegevens van gebruikers onder valse voorwendselen werden verzameld. Daarvoor bood directeur Mark Zuckerberg meermaals excuses aan en verscheen hij voor het Amerikaanse Congres om uitleg te bieden over dataverzameling en privacy op Facebook.

Het netwerk hoopt zijn regels in aanloop naar de invoering van de nieuwe Europese privacywet duidelijker te maken voor gebruikers. Via verbeterde instellingen moeten mensen meer inzicht krijgen in wat ze met de dienst delen.