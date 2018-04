WhatsApp verhoogt minimumleeftijd naar zestien jaar

Dat staat in de aangepaste voorwaarden voor de chatapplicatie, die nu in de hele Europese Unie worden ingevoerd. In Nederland mochten kinderen onder de zestien jaar al alleen met toestemming van hun ouders gebruikmaken van WhatsApp.

De minimumleeftijd is verhoogd om te voldoen aan nieuwe privacyregels in Europa, die over een maand in werking treden.

Nieuwe gebruikers moeten bij het installeren van de app bevestigen dat ze zestien jaar of ouder zijn. Het is onduidelijk of WhatsApp ook zal controleren of gebruikers echt minstens zestien jaar oud zijn.

Moederbedrijf Facebook zal gebruikers tussen de dertien en vijftien jaar oud wel toelaten, maar zij zullen een ouder moeten toewijzen.