Beruchte IJslandse computerdief aangehouden in Amsterdam

De man, Sindri Thor Stefansson, wordt verdacht van het stelen van honderden computers die worden gebruikt voor het delven van virtueel geld, waaronder bitcoin. De apparaten zijn bij elkaar enkele miljoenen waard.

De diefstal vond eind 2017 plaats. In februari werd de man opgepakt, samen met tien andere verdachten. Hij zat vast in een gevangenis met minimale beveiliging. Hij sprong daar uit een raam, ging naar een vliegveld en stapte aan boord van een vliegtuig naar Zweden. Voor de vlucht hoefde hij geen paspoort te laten zien. In het toestel zat ook de premier van IJsland.

Het is niet bekend hoe hij vanuit Zweden in Amsterdam is terechtgekomen. Hoe de autoriteiten hem op het spoor zijn gekomen, wil de politie niet zeggen.

Volgens IJslandse media wordt Stefansson binnen een paar dagen uitgeleverd.

