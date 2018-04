Britse budgetcoach klaagt Facebook aan voor frauduleuze nepadvertenties

Dat laat hij weten via het blog van zijn bedrijf Money Saving Expert, hoewel hij de zaak op persoonlijke titel voert.

Op Facebook verschijnen regelmatig frauduleuze advertenties die misbruik maken van Lewis' naam en gezicht als budgetcoach. In het afgelopen jaar ging het volgens hem om meer dan vijftig nepadvertenties, die door miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk werden gezien.

De televisiepresentator zegt het probleem al maandenlang aan te kaarten. "Ik vecht al ruim een jaar om Facebook te laten voorkomen dat oplichters mijn naam en gezicht gebruiken om kwetsbare mensen op te lichten", schrijft Lewis.

"Ik doe niet aan advertenties. Dat heb ik Facebook verteld. Elke advertentie met mijn naam of gezicht, is zonder mijn toestemming geplaatst."

Lewis belooft de eventuele schadevergoeding die hij ontvangt te doneren aan organisaties die fraude bestrijden.

Gezichtsherkenning

Volgens Lewis zou het voor Facebook helemaal niet moeilijk moeten zijn om de advertenties te verwijderen. "Het bedrijf is ten slotte een voorloper op het gebied van gezichts- en tekstherkenning", schrijft hij. Toch blijft het bedrijf de frauduleuze advertenties plaatsen, schrijft de budgetcoach, waarna hij zelf verantwoordelijk is om ze te melden.

Facebook is deze maand in Europa opnieuw begonnen met het toepassen van gezichtsherkenning. Een van de redenen om dat te doen, is volgens het bedrijf om fraude tegen te gaan.

In een reactie tegen The Guardian zegt Facebook dat het bedrijf vorige week enkele advertenties die de regels overtraden, offline heeft gehaald. "We hebben aan Martin Lewis uitgelegd dat hij advertenties die inbreuk maken op zijn rechten moet aankaarten, en dat ze verwijderd worden."