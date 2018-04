Onderzoeker die Facebook-data verkocht was 'zich van geen kwaad bewust'

Dat zegt hij in een interview met BuzzFeed en het programma 60 Minutes van CBS News.

Facebook ligt onder vuur sinds de verkoop van gegevens van Facebook-gebruikers aan Cambridge Analytica aan het licht kwam. Het bedrijf zegt dat Kogan de regels voor app-ontwikkelaars heeft overtreden door de gegevens in 2014 door te spelen aan een derde partij.

"Destijds was ik ervan overtuigd dat alles dat we deden, juist was", zegt Kogan tegen CBS News. "Ik gedroeg me, eerlijk gezegd, best naïef." De onderzoeker zegt dat Facebook nooit heeft opgetreden tegen de melding in de voorwaarden van zijn eigen app, waarin hij zegt dat de data doorverkocht konden worden.

"Ik had de algemene voorwaarden anderhalf jaar online staan, waarin stond dat ik de data mocht doorspelen en verkopen", zegt Kogan. "De algemene overtuiging in Silicon Valley (een verwijzing naar techbedrijven in de Verenigde Staten, red.) was dat het publiek zich er wel van bewust moest zijn dat hun data werden doorverkocht, werden gedeeld en werden gebruikt voor advertenties."

Kogan zegt tegen BuzzFeed dat hij zich bewust was dat hij de voorwaarden voor app-ontwikkelaars heeft overtreden, maar nu de enige zondebok is. Bedrijven en organisaties hebben volgens hem jarenlang data verzameld en doorgespeeld aan andere partijen, met medeweten van Facebook.

Facebook heeft gezegd dat het bedrijf alle apps gaat onderzoeken die op dezelfde manier data verzamelden als de app van Kogan.

Onderzoek

Kogan verzamelde de data via een door hem ontwikkelde app genaamd 'thisisyourdigitallife'. Facebook-gebruikers moesten daar met hun account inloggen. Daarmee gaven zij toestemming om gegevens over hun profiel, zoals vind-ik-leuks, geboortedatum en woonplaats.

De app verzamelde niet alleen de gegevens van de 270.000 deelnemers, maar ook van hun vrienden. Volgens Facebook kreeg Kogan daardoor uiteindelijk de informatie van maximaal 87 miljoen Facebook-profielen in handen.

"Vandaag de dag lijkt dit bizar", zegt de onderzoeker bij 60 Minutes. "Maar dit was jarenlang de kern van Facebook. Je had geen speciale toestemming nodig. Het was beschikibaar voor iedere ontwikkelaar die dat wilde."

In 2014 maakte Facebook het onmogelijk om via zijn officiële platform gegevens van vrienden te verzamelen, maar oude apps konden die beperking tot april 2015 uitstellen. Kogan is ervan overtuigd dat tienduizenden ontwikkelaars tot die tijd van de functie gebruik hebben gemaakt.

Eerder deze maand zei Facebook dat het bedrijf overweegt om Kogan voor de rechter te dagen. Tegen BuzzFeed zegt de onderzoeker dat hij zelf ook overweegt om Facebook aan te klagen voor laster of smaad.