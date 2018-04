Facebook-klokkenluider gaat getuigen voor Amerikaans Congres

Wylie heeft een uitnodiging daarvoor geaccepteerd, laat hij via Twitter weten.

"Wereldwijd worden democratieën bedreigd door kwaadwillende actoren die sociale media gebruiken als een informatie-slagveld", voegt hij eraan toe. "We moeten dit serieus nemen."

Wylie werkte voor Cambridge Analytica en bracht in maart via The Guardian en The New York Times het mogelijke misbruik van gegevens miljoenen Facebook-gebruikers aan het licht. De door Cambridge Analytica verzamelde data zouden onder meer gebruikt zijn voor de verkiezingscampagne van Donald Trump en het Leave-kamp van het Brexit-referendum.

Sinds de onthullingen ligt het privacybeleid van Facebook onder de loep. Topman Mark Zuckerberg werd eerder deze maand nog verhoord door het Amerikaans Congres. Daar ging het niet alleen over Cambridge Analytica, maar ook over Russische inmenging, nepnieuws en online privacy in het algemeen.

Verklaring

Wylie was eind maart al te gast in het Verenigd Koninkrijk om te getuigen over het misbruik van de Facebook-gegevens door Cambridge Analytica. Daar zei hij onder meer dat het "fundamenteel onwaar" is dat Cambridge Analytica de gegevens niet voor politieke reclames heeft gebruikt, wat het bedrijf beweert.

Wanneer het verhoor met het Amerikaans Congres precies plaats gaat vinden, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de getuigenis openbaar is, of achter gesloten deuren plaatsvindt.

Europa

Wylie laat op Twitter weten ook "graag" in gesprek te gaan met het Europees Parlement. "Er zijn meer actieve Facebook-gebruikers in de Europese Unie dan in de Verenigde Staten", verklaart hij. "Dat maakt Mark Zuckerbergs onwil om internationale wetgevers te spreken des te teleurstellender."

Zuckerberg is in maart al uitgenodigd om af te reizen naar Brussel, maar heeft die uitnodiging nog niet geaccepteerd. Volgens de laatste cijfers had Facebook eind 2017 in Europa 370 miljoen maandelijks actieve gebruikers. In de Verenigde Staten waren dat er destijds 239 miljoen.