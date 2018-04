Fotowebsite Flickr overgenomen door SmugMug

Dat heeft SmugMug-CEO Don MacAskill aan USA Today laten weten. Op de website van het bedrijf is er eveneens over te lezen. De overname is deze week afgerond, maar het is niet bekendgemaakt wat er voor Flickr is betaald.

MacAskill zegt met de aankoop nieuw leven in Flickr te willen blazen. De fotodienst bestaat sinds 2004 en draait al jarenlang om het delen van foto's en reacties tussen gebruikers. Een jaar na de oprichting werd Flickr overgenomen door Yahoo.

Hoe hij dat gaat doen, is de vraag. "Het klinkt gek dat een CEO geen idee heeft wat hij gaat doen, maar we hebben SmugMug ook niet vanuit een meesterplan gebouwd", zegt MacAskill. "We luisteren naar de gebruikers en als genoeg van hen ergens om vragen, zorgen we dat het er komt."

Flickr moet als aparte website onder SmugMug blijven bestaan. "Uiteindelijk zetten we Flickr over op het systeem van SmugMug en je Flickr-foto's zullen meeverhuizen", stelt de site. "Maar de foto's zelf blijven op Flickr staan."