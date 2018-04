18-jarige Brit krijgt twee jaar cel voor hacken oud-CIA-directeur

Dat schrijft The Guardian.

De 18-jarige Brit is oprichter van het hackerscollectief 'Crackas With Attitude' (CWA). Leden van die groep wisten in te breken in systemen van meerdere Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder computers van de FBI.

De Britse hacker gaf eind vorig jaar toe dat hij accounts van onder andere John Brennan en zijn vrouw had gehackt. Ook brak hij in op accounts van de voormalig onderdirecteur van de FBI-Mark Giuliano.

De dader kreeg toegang tot telefoon- en e-mailaccounts in de periode tussen juni 2015 en februari 2016. Op die manier kon hij "extreem gevoelige" informatie over militaire missies in Irak en Afghanistan verzamelen.

De hacker lekte sommige van die documenten aan verschillende websites, waaronder aan WikiLeaks. Er werd een straf van twee jaar jeugddetentie tegen de Brit geëist. Volgens de hacker was het nooit zijn bedoeling om "mensen pijn te doen of te traumatiseren".