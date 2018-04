'Nederlandse bedrijven moeten zich beter wapenen tegen cyberaanvallen'

Dat schrijft De Telegraaf in een interview met minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

"Je moet ervoor zorgen dat digitale infrastructuur in Nederland, alle systemen waarmee bedrijven en particulieren werken, goed veilig zijn", zegt Grapperhaus. Volgens de minister hebben bedrijven in de genoemde sectoren hun digitale beveiliging nu "behoorlijk goed op orde".

"Maar het kan beter", zegt Grapperhaus. "De ontwikkelingen gaan heel snel en wij zeggen: we moeten echt zeker weten dat bedrijven die zorgen voor energie, water en telecom 100 procent goed beveiligd zijn." Dat moet volgens hem in een nieuwe wet worden vastgelegd.

Ook zegt de minister dat er een "directe dreiging voor de nationale veiligheid" is. Verder stelt hij dat overheidsinstellingen en bedrijven "structureel doelwit" zijn van andere landen die digitale aanvallen uitvoeren.

Hij pleit voor een aanpak die permanent aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. "Cybersecurity is onlosmakelijk verbonden met onze nationale veiligheid en het ongestoord functioneren van onze maatschappij."

Cyberaanvallen

Grapperhaus spreekt over eerdere cyberaanvallen. "We hebben de afgelopen jaren gezien in Engeland met ziekenhuizen en in Nederland met de Rotterdamse haven, dat kwaadwillende partijen systemen binnen konden dringen om ze voor enige tijd te saboteren."

Grapperhaus benadrukt dat cyberaanvallen vooral gericht zijn tegen het bedrijfsleven. "Daarom moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen. Zo versterken we de digitale slagkracht van overheid en bedrijfsleven."

In het regeerakkoord sprak de coalitie al af dat het totale budget voor cyberbeveiliging in de komende jaren wordt opgebouwd tot 95 miljoen euro per jaar. Daarin stond ook dat bedrijven moeten worden gestimuleerd om veiligere software te maken.