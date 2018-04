Twitter weigert advertenties van Kaspersky Lab

Dat schrijft Reuters op basis van een verklaring van Twitter.

"We hebben dit besloten, omdat we constateerden dat Kaspersky Lab een bedrijfsmodel hanteert dat in strijd is met de regels rond Twitter-advertenties", schrijft het bedrijf in een e-mail.

Kaspersky

Kaspersky Lab-oprichter Eugene Kaspersky reageerde vrijdag in een open brief aan Jack Dorsey. Hij noemt de ban "in strijd met Twitters regels rondom de vrijheid van expressie".

Kaspersky geeft de schuld aan "geopolitieke ruis". Daarmee doelt hij vermoedelijk op de ban die de Amerikaanse regering oplegde op het gebruik van software van Kaspersky Lab. Daarbij was het vermoeden dat het Russische bedrijf de regering via antivirus-software zou bespioneren. Kaspersky heeft dat regelmatig ontkend.

De oprichter van Kaspersky Labs zegt dat zijn bedrijf geen regels heeft overtreden en dat het zakenmodel "ongeveer hetzelfde is als andere beveiligingsbedrijven". Kaspersky vraagt Twitter om de beslissing te herzien.