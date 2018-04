Komt er een verkoopverbod op FIFA 18?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (17 MB).

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Europese privacywet

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start. Volgens deze regels moet het duidelijker worden voor gebruikers welke data van hen wordt verzameld en wat bedrijven en organisatiesmet de informatie doen. Is Europa er klaar voor?

Lootboxen in games

In verschillende games zijn lootboxen te vinden. Dat zijn virtuele schatkisten die spelers voor echt geld kunnen kopen. Wat er in zit, is voor aankoop niet duidelijk. Gamemakers moeten de systemen aanpassen omdat ze in strijd zijn met de regels. Gaan games als FIFA 18 in de winkels worden verboden?

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heeft u nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.