Cambridge Analytica-onderzoeker bespreekt datamisbruik Facebook in VK

Kogan verschijnt aanstaande dinsdag voor een Britse parlementaire commissie die onderzoek doet naar het datamisbruikschandaal op Facebook. Dat schrijft Reuters.

De commissie zegt Kogan te hebben opgeroepen om over zijn banden met Cambridge Analytica te spreken. Het bedrijf verzamelde data van 87 miljoen Facebook-gebruikers, die niet wisten waarvoor de informatie werd gebruikt. Daaronder waren ook maximaal 90.000 Nederlandse slachtoffers.

Met de verzamelde informatie kon Cambridge Analytica zeer gerichte, politieke reclames plaatsen. Dat zou onder meer zijn gebeurd bij campagnes tijdens de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezing.

Duitsland

Vrijdagochtend wordt in Duitsland een topman van Facebook gehoord over datagebruik van het netwerk, naar aanleiding van het misbruikschandaal. Volgens Nadine Schön van de CDU moet Facebook meer openheid en transparantie geven over hoe het bedrijf met gebruikersdata omgaat.

"We hebben genoeg excuses, er zijn nu feiten nodig", zegt Schön. "Het is niet voldoende om een grijs t-shirt en een spijkerbroek in te ruilen voor een pak en een stropdas." Daarmee verwijst ze naar de kleding die Mark Zuckerberg droeg tijdens het verhoor in het Amerikaans Congres.