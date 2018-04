Iraanse overheidsinstanties mogen Telegram niet meer gebruiken

Dat melden Iraanse media, schrijft Reuters.

Het account zou niet alleen zijn gestopt vanwege de nationale veiligheid. Ook zou Iran daarmee "het monopolie van Telegram tegengaan". Het opstappen van Khamenei is volgens media mogelijk een opstapje naar een landelijke blokkade.

In Iran wordt de chatdienst veel gebruikt, onder meer door staatsmedia, politici en bedrijven. Een rechtsambtenaar zei eerder deze week dat Telegram en andere buitenlandse berichtendiensten alleen in Iran gebruikt mogen worden als zij daarvoor toestemming hebben van de overheid. Ook moet gebruikersdata in Iran opgeslagen worden.

Het land heeft Telegram in januari nog tijdelijk geblokkeerd toen er protesten tegen de regering plaatsvonden. Veel mensen omzeilden de blokkade destijds door VPN-diensten te gebruiken.

Rusland

Een rechter in Rusland eiste deze week dat Telegram in het land geblokkeerd moet worden. Dat kwam doordat het bedrijf achter de dienst geen decryptiesleutel wilde delen, waardoor de overheid niet mee kon lezen.

Ook in Rusland zou de blokkade massaal omzeild worden via een VPN-server of proxy. De overheid onderzoekt hoe de omzeiling kan worden gestopt. Daarnaast heeft Rusland aan Apple en Google gevraagd om de app uit de appwinkels te verwijderen. Daarop is nog geen reactie gekomen.