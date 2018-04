Facebook gaat weer Europese profielfoto's scannen voor gezichtsherkenning

In de hele Europese Unie stopte Facebook in 2012 met de optie voor gezichtsherkenning. De beslissing volgde na een kritisch rapport van de Data Protection Commissioner, de Ierse privacywaakhond. Facebook heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland gevestigd.

Het advertentiebedrijf vraagt gebruikers in Europa en Canada deze week toestemming om de technologie voor gezichtsherkenning op foto's en video's uit te voeren. Daarmee kan het sociale medium automatisch controleren of personen in beelden voorkomen.

Strengere regels

Facebook onderneemt de actie in aanloop naar strengere Europese privacyregels die op 25 mei ingaan. De regels vereisen bedrijven onder meer om expliciet toestemming te vragen voor data die zij verzamelen.

Naast toestemming voor gezichtsherkenning vraagt Facebook zijn gebruikers ook naar andere gevoelige informatie die zij met het bedrijf delen. Ook vraagt het bedrijf of data die door andere partijen dan Facebook zijn verzameld, gebruikt mogen worden voor gepersonaliseerde advertenties.

Facebook gaat de melding om privacyinstellingen opnieuw te beoordelen niet alleen in Europa, maar wereldwijd zichtbaar maken. Gebruikers buiten Europa krijgen het bericht op een later moment.