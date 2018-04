YouTube wil dat makers zelf aangeven of video's schokkend zijn

Het bedrijf heeft daar onlangs met vijftien makers een test voor uitgevoerd. Het videoplatform wil die test nu uitbreiden, schrijft Susan Wojcicki, de CEO op het YouTube-blog.

Door videomakers die via YouTube geld verdienen van tevoren te laten aangeven wat er in hun video's te zien is, moet het aantal video's dat onterecht beperkt wordt voor advertentie-inkomsten worden teruggeschroefd. Een aantal makers klaagt dat YouTube hen uitsluit van deze inkomsten, ondanks dat zij naar eigen zeggen voldoen aan de advertentierichtlijnen.

"In een ideale wereld komen we uiteindelijk op het punt dat makers accuraat kunnen aangeven wat er in hun video's te zien is", schrijft Wojcicki. "Gecombineerd met onze algoritmes en menselijke beoordelaars zal dit het aantal video's dat onterecht wordt uitgesloten van advertentie-inkomsten verlagen."

Strengere eisen

Begin dit jaar maakte YouTube het voor videomakers moeilijker om geld te verdienen. Kanalen moeten voortaan duizend abonnees hebben. Bovendien moeten de video's minstens vierduizend uur bekeken zijn.

Voorheen konden videomakers al in aanmerking komen voor advertentie-inkomsten als hun video's tienduizend keer waren bekeken. "Hoewel we weten dat een aantal makers deze verandering frustrerend vindt, heeft het het vertrouwen van adverteerders versterkt", beweert Wojcicki.