Kamer van Koophandel-data gebruikt om op Facebook te adverteren

Bedrijven kopen data van KvK-inschrijvingen in, waarna deze wordt ingezet om gerichte advertenties op Facebook te plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Autobedrijven Toyota en Lexus zouden de KvK-data inzetten om gericht auto's te adverteren. Een loodgieter krijgt hierdoor op Facebook bijvoorbeeld een bedrijfswagen te zien tussen de advertenties. Zorgverzekeraar CZ maakt op vergelijkbare wijze reclame voor zijn diensten.

Een woordvoerder van Ziggo vertelt aan NU.nl dat de provider hetzelfde doet. "In onze campagnes op Facebook zijn ondernemers één van onze doelgroepen, die bereiken wij onder andere op basis van publieke gegevens die de KvK aanbiedt voor commerciële doeleinden."

Onwetting

Het is al langer bekend dat de Kamer van Koophandel informatie aan commerciële partijen verkoopt, maar de Autoriteit Persoonsgegevens trok op dinsdag in twijfel of dit wel legaal is. De gegevens zouden namelijk worden verkocht zonder toestemming van de personen in kwestie.

Tegelijkertijd ligt Facebook onder vuur bij meerdere privacyschandalen. Het databedrijf Cambridge Analytica zou bijvoorbeeld Facebook-gegevens hebben misbruikt om gerichte politieke reclame te plaatsen.