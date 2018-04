Coalitie van bedrijven wil uitstel 'aftapwet' afdwingen met kort geding

Nu staat de invoering van de wet gepland op 1 mei 2018. Tijdens de verkiezingen in maart konden Nederlanders in een referendum over de wet stemmen. Een meerderheid stemde toen tegen de wet.

De regeringscoalitie heeft kleine wijzingen aan de wet gemaakt, en bereikte daar zo'n drie weken na het referendum een akkoord over. Zo wordt bijvoorbeeld de bewaartermijn voor informatie verkort naar één jaar met twee keer mogelijkheid tot verlenging, in plaats van drie jaar.

In de Tweede Kamer heerst echter verdeeldheid over de wet. Afgelopen week werd er over de wet gedebatteerd.

Open brief

De coalitie van bedrijven en instanties stuurt woensdag een brief naar het kabinet. Daarin vragen zij om de Wiv uit te stellen, op zijn minst tot de wijzigingen ook in het parlement besproken zijn.

Wordt de wet niet uitgesteld, dan wil de coalitie een kort geding tegen het kabinet aanspannen. Volgens de coalitie bevat de Wiv "enkele fundamentele problemen en is hij op bepaalde onderdelen in strijd met mensenrechten".

De coalitie bestaat uit privacywaakhonden Bits of Freedom en Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten, Free Press Unlimited, datacenter BIT, internetbedrijven Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten.