'Russen hebben miljoenen apparaten besmet voor digitale aanval'

Volgens beide landen richt Rusland zijn pijlen op overheden, bedrijven en de vitale infrastructuur.

In de verklaring zeggen de twee landen op te treden als het netwerk van besmette apparaten actief wordt. "Zodra we kwaadaardige digitale activiteiten waarnemen, van het Kremlin of elke andere natiestaat, slaan we terug", zegt de coördinator digitale beveiliging van het Witte Huis.

De twee landen komen later maandag met meer technische details over de besmette apparaten. Daarmee moeten bedrijven en organisaties kunnen controleren of zij door malafide software zijn getroffen. Ook moeten ze daarmee toekomstige aanvalspogingen kunnen afweren.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de verklaring van de VS en Groot-Brittannië heeft gevolgd, maar vooralsnog geen actie onderneemt. Het NCSC houdt contact met buitenlandse collega’s, zegt de woordvoerder.

Reikwijdte

Hoe groot de beschuldiging aan het adres van Rusland precies is, is niet bekend. "We hebben geen volledig inzicht in de reikwijdte van de aanval", zegt een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Om daar meer grip op te krijgen, roepen de overheden slachtoffers van besmettingen op om zich te melden.

De autoriteiten zeggen de besmettingen ongeveer een jaar te volgen.

NotPetya

De Verenigde Staten sloten zich in februari aan bij het Verenigd Koninkrijk door Rusland de schuld te geven geven van de NotPetya-aanval in 2017. Bij de aanval werden wereldwijd computers 'gegijzeld' door zogenaamde ransomware.

Nederland doet formeel geen uitspraken over de herkomst van de NotPetya-aanvallen.