Britse overheid noemt Chinees telecombedrijf 'gevaar voor nationale veiligheid'

"Het gebruik van producten of diensten van ZTE binnen de bestaande telecominfrastructuur is een risico voor de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk", staat in de brief, ingezien door The Financial Times.

Groot-Brittannië is bang dat de Chinese overheid het bedrijf ZTE gebruikt om het Britse telecomnetwerk binnen te dringen. In de Verenigde Staten werd in februari ook al gewaarschuwd voor gebruik van apparatuur van Chinese makelij. Het ging in dat geval om smartphones van de fabrikanten ZTE en Huawei.

Huawei

Groot-Brittannië maakt voor zijn telecomnetwerk al gebruik van Huawei-producten. Deze producten worden al in de gaten gehouden op Chinese overheidsbemoeienis door een speciale afdeling van de inlichtingendienst GCHQ.

Door ook gebruik te gaan maken van apparatuur van ZTE, zijn tegenmaatregelen volgens het Britse NCSC praktisch onbruikbaar. "Het zou een onacceptabel nationaal veiligheidsrisico in het telecomnetwerk van het Verenigd Koninkrijk zijn", staat in de brief.