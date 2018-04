Duitsland verdenkt Rusland van cyberaanval op ministerie

"We werden op het ministerie van Buitenlandse Zaken getroffen door een aanval, en we moeten er van uitgaan dat hij afkomstig was uit Rusland", aldus minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas tegenover ZDF. "We kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is."

Het ministerie werd in maart getroffen door de aanval. De exacte schaal en impact van het vergrijp is vooralsnog onbekend.

De verhoudingen tussen Rusland en Duitsland zijn al langere tijd gespannen als het gaat om cyberaanvallen. Zo wordt het land ook verdacht van een hackaanval op het Duitse parlement in 2016.

Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zei in 2016 te vrezen voor een grootschalige cyberaanval tijdens de verkiezingen.