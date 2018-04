Rusland verspreidt volgens Britten meer desinformatie na aanval Syrië

Gevreesd wordt voor een volledige cyberaanval door Moskou.

Rusland heeft in de dagen voor de aanval herhaaldelijk gewaarschuwd voor consequenties die blijven aanhouden. Een parlementaire bron in Londen spreekt van "vuile trucs".

"Ik denk dat we elke voorzorgsmaatregel moeten treffen", stelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, in een interview met de BBC. "Als je ziet wat Rusland heeft gedaan, niet alleen in dit land in Salisbury maar aanvallen op tv-stations, op de democratische processen, op cruciale nationale infrastructuur, dan moeten we zeer, zeer voorzichtig zijn.''

In Salisbury werd in maart de Russische voormalige dubbelspion Sergei Skripal aangevallen met het zenuwgas novichok. Inmiddels verkeert Skripal niet meer in levensgevaar. Zijn gezondheid gaat de goede kant op volgens het ziekenhuis. Verdere details over zijn toestand werden niet gegeven.

Ook Washington zegt een forse toename te zien van Russische nepaccounts die desinformatie verspreiden, bijvoorbeeld dat 70 procent van de raketten op Syrië zouden zijn neergehaald. In een etmaal zag het Pentagon het aantal nepaccounts met 2.000 procent toenemen.

Wapenstilstand

Een wapenstilstand, toegang voor humanitaire hulpverleners en zo snel mogelijk vredesonderhandelingen via de Verenigde Naties. Dat is de enige weg vooruit in Syrië en de volle inzet van Nederland is daarop gericht, zei minster Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag in Luxemburg, voorafgaand aan overleg met zijn EU-collega’s. "Het lijden is nog steeds verschrikkelijk na die vreselijke aanval in Douma."

Europese eensgezindheid voor deze lijn zou een krachtig signaal zijn, aldus Blok. Extra sancties tegen Syrië liggen volgens de bewindsman niet concreet op tafel. "Echte oplossingen kunnen alleen uit onderhandelingen komen." Nederland heeft wel begrip voor de westerse vergeldingsaanvallen van afgelopen weekend.

Moskou, dat een "cruciale rol" speelt, heeft vooruitgang in de VN-Veiligheidsraad tot nu toe geblokkeerd, aldus Blok. De minister heeft zijn Russische ambtgenoot Lavrov vorige week gevraagd mee te werken aan vrede en humanitaire toegang.

