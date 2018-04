Amerikaans Congres trekt uitspraak FBI over ontgrendelen smartphones in twijfel

Wray beweerde in januari dat de FBI in 2017 bijna 7.800 smartphones door versleuteling niet kon ontgrendelen. Tien Congresleden laten de FBI-directeur in een brief weten dit aantal "zeer twijfelachtig" te vinden.

Aanleiding voor de twijfel zijn recente berichten over methodes van de bedrijven Cellebrite en Grayshift. Beide bedrijven zouden in staat zijn om de versleuteling van iPhones met het meest recente besturingssysteem ongedaan te kunnen maken of te omzeilen.

Ook stippen de Congresleden een rapport aan waarin een inspecteur concludeert dat de FBI onvoldoende zijn best heeft gedaan om derde partijen om hulp te vragen om de smartphone van een terrorist te kraken. Het ging in deze zaak om de iPhone 5C van de man die in december 2015 een aanslag pleegde op een verzorgingstehuis in Californië.

Na de schietpartij lag de FBI publiekelijk in de clinch met Apple. De politiedienst wilde dat Apple hielp om de iPhone van de terrorist te ontgrendelen. Apple weigerde, omdat de actie de privacy van al zijn klanten op het spel zou zetten. De FBI wist de betreffende telefoon uiteindelijk zonder hulp van Apple te kraken, naar verluidt dankzij het bedrijf Cellebrite.

De Congresleden willen van Wray onder meer weten of het volgens hem mogelijk is om vrijwel iedere smartphone te kraken. In het geval van een 'nee', willen de politici weten waarom de methoden van Cellebrite en Grayshift niet toereikend zijn.