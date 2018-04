KPN start met tests voor 5G-netwerk in vier Nederlandse steden

Dat maakt KPN donderdagmiddag bekend.

De proeven gaan plaatsvinden in Amsterdam Zuidoost, een boerderij in Drenthe, de Rotterdamse Haven en op snelwegen bij Helmond.

KPN-topman Jacob Groote zegt te willen onderzoeken hoe 5G-technologie bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren. "Ook onderzoeken we hoe 5G in combinatie met ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, drones en virtualreality inzetbaar is voor verschillende slimme toepassingen."

De pilots spelen in op verschillende gebieden. KPN test toepassingen op stedelijk gebied, maar ook op het gebied van landbouw, transport en logistiek.

Voorbeelden

In één van de tests wordt het 5G-netwerk bijvoorbeeld ingezet voor drones om precisielandbouw. Daarbij wordt de drone aan het mobiele netwerk gekoppeld. Een andere proef heeft als doel om auto's te laten communiceren met andere auto's op de weg of met bijvoorbeeld verkeerslichten en matrixborden.

Met de tests wil KPN zich voorbereiden op de komst van 5G, de opvolger van 4G. In Nederland is voor de introductie van 5G de 3,5GHz-frequentie noodzakelijk, stelt de provider. Die frequentie is echter tot minstens 2022 bezet, omdat inlichtingendiensten daar gebruik van maken om af te luisteren.