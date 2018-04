Facebook overweegt rechtszaak tegen datamisbruikers Cambridge Analytica

Dat vertelde Facebook-CEO Mark Zuckerberg tijdens een hoorzitting bij het Amerikaanse congres.

"We kijken op dit moment of we naar de rechter moeten stappen", aldus Zuckerberg. "Er zijn al maatregelen genomen door Kogan van Facebook te schorsen. Op het moment onderzoeken we of hij nog gegevens heeft, zodat we die ook kunnen wissen."

"We zijn er echter achtergekomen dat Cambridge University een programma heeft waarbij onderzoekers nieuwe apps bouwen. Op het moment onderzoeken we of daar kwalijke zaken plaatsvinden en of we stappen daartegen moeten ondernemen."

Congres

Zuckerberg werd op woensdag voor de tweede keer gehoord tegenover het Amerikaanse congres. Hij begon de hoorzitting met dezelfde toespraak die hij op dinsdag gaf, waarin hij erkent dat het bedrijf fouten heeft gemaakt.

Tijdens de hoorzitting kreeg Zuckerberg meerdere vragen over hoe het bedrijf gebruikers buiten Facebook volgt. "We volgen mensen op andere websites om te adverteren en om veiligheidsoverwegingen. Door in de gaten te houden wie publieke profielen bekijkt, willen we voorkomen dat ze massaal worden ingezien en gedownload."

Tijdens de hoorzitting werd voorgesteld om alle Facebook-accounts automatisch in te stellen om minder gegevens te delen met het bedrijf. Volgens Zuckerberg is het lastig om daar een snel oordeel over te maken.

Bij de hoorzitting werden ook vragen gesteld over verwijderde en gecensureerde conservatieve accounts en pagina's op het sociale netwerk. Volgens de topman betrof het "een aantal selectieve fouten" waar hij zijn excuses voor aanbood.

Datamisbruik

Kogan bouwde een Facebook-app die data verzamelde, waar vervolgens psychologische profielen van gebruikers mee werden samengesteld. Cambridge Analytica gebruikte die profielen om gerichte, politieke reclame te plaatsen. Volgens een klokkenluider werd de reclame ingezet bij campagnes rondom de Brexit en de presidentsverkiezing waar Donald Trump aan meedeed.

Bij het datalek zouden de profielen van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers zijn ingezien. Daarbij waren ook 90.000 Nederlandse slachtoffers. Het sociale netwerk biedt sinds deze week een manier om te controleren of een account doelwit was. Volgens Zuckerberg is zijn eigen Facebook-profiel hier ook voor misbruikt.

Onderzoek

Facebook heeft het app-platform recent afgeschermd voor ontwikkelaars, waardoor het lastiger is voor apps om informatie in te zien. Het sociale netwerk is vervolgens begonnen met een onderzoek, waarbij alle apps worden langsgelopen om te zien wie mogelijk ook data heeft misbruikt.

Volgens Zuckerberg worden er hierbij "tienduizenden ontwikkelaars" onderzocht. Dit proces zal meerdere maanden in beslag nemen. "Dit onderzoek is ook erg duur, maar wij denken dat dit het juiste is om te doen."

CEO

Cambridge Analytica maakte op woensdag bekend dat CEO Alexander Tayler zijn positie verlaat. In een verklaring wordt Tayler "bedankt voor zijn werk in een uitdagende tijd voor het bedrijf." Hij gaat zijn oude rol als Chief Data Officer weer vervullen.

Tayler kreeg de toppositie toen CEO Alexander Nix eind maart werd geschorst. Hoewel Nix tijdelijk weg was, zou Tayler personeel hebben verteld dat "hij waarschijnlijk niet meer terugkeert."