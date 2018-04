Uber brengt verkeersstromen Amsterdam in kaart

Dat heeft taxibedrijf Uber bekendgemaakt.

Het bedrijf introduceert Uber Movement in twaalf nieuwe steden, waaronder in Amsterdam. Op een openbare website wordt getoond hoe de verkeersstromen in de stad zijn.

"Als techbedrijf kunnen we Amsterdam helpen om datagedreven beslissingen te maken ten gunste van de stad, het milieu en de Amsterdammers", zegt de Nederlandse Uber-topman Thijs Emondts.

Met Uber Movement zijn reistijden te zien van één wijk naar de andere. De informatie komt van "miljarden ritten" die gebruikers met Uber hebben gemaakt.

Volgens het bedrijf is er "een grote behoefte" aan actuele en vrij toegankelijke data. "Datasets waar planologen en anderen mee werken zijn veelal duur, verouderd en niet flexibel genoeg."

Data

Uber maakte met het systeem onder meer inzichtelijk wat voor impact het sluiten van de Ring A10 West vorig jaar heeft gehad. Uit data van Uber blijkt dat de afsluiting in zuidelijke richting een grotere impact had dan in noordelijke richting. Om van noord naar zuid te rijden, waren mensen zo'n 170 procent meer reistijd kwijt dan normaal.

Om privacy van chauffeurs en gebruikers te waarborgen, zegt Uber alleen geaggregeerde, geanonimiseerde data te gebruiken. Die kunnen volgens het bedrijf niet naar personen worden herleid.

Uber gebruikte zijn Movement-tool al in onder meer Parijs en Londen. Woensdag kwamen daar twaalf steden bij. Daarvan is Amsterdam de enige in Europa.

Meer transportdiensten

Uber-directeur Dara Khosrowshahi kondigde woensdag tijdens een presentatie nieuwe manieren van transport aan voor het bedrijf. Dat schrijft The Verge. Zo moeten gebruikers Uber uiteindelijk ook kunnen gebruiken voor fietsen, gedeelde auto en openbaar vervoer zoals bussen en treinen.

Deze week werd al bekend dat Uber het bedrijf Jump had gekocht. Daarmee kunnen gebruikers in Washington een fiets reserveren via de Uber-app.

Later deze maand introduceert het bedrijf Uber Rent. Daarmee kunnen gebruikers auto's huren met de Uber-app, dankzij een samenwerking met Getaround, de startup die autodeling mogelijk maakt.