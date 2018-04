De belangrijkste uitspraken uit het Zuckerberg-verhoor

Sorry

Zuckerberg bood voor de Senaat opnieuw zijn verontschuldigingen aan voor het lekken van de data. In totaal gaat het om de gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers, waarvan het overgrote deel in de Verenigde Staten. In Nederland betreft het op zijn hoogst 90.000 slachtoffers.

Facebook kwam er al in 2015 achter dat Cambridge Analytica de gegevens van gebruikers in handen had gekregen. Het sociale medium lichtte zijn gebruikers daar destijds niet over in. Cambridge Analytica beloofde Facebook de data te vernietigen.

Facebook geloofde dat, en lichtte zijn gebruikers verder niet in over het voorval. "Dat was een fout", aldus Zuckerberg. Later zei hij dat het bedrijf Cambridge Analytica toen al van Facebook had moeten verbannen. Dat gebeurde pas in maart.

Zuckerberg herhaalde één van zijn stokpaardjes van de afgelopen dagen. Facebook moest in zijn eerste tien tot twaalf jaar vooral groeien. Daarbij verloor het bedrijf volgens de directeur zaken als privacy en de plaatsing van haatberichten te veel uit het oog. Zuckerberg belooft beterschap.

Ruslandonderzoek

In het onderzoek naar Russische inmengingen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft speciaal aanklager Robert Mueller ook gesproken met Facebook.

"Ik wil voorzichtig zijn met dit onderwerp, omdat ons werk met de speciaal aanklager vertrouwelijk is", zei Zuckerberg. "En ik wil er zeker van zijn dat ik geen geheime informatie openbaar maak in een openbaar verhoor."

Advertenties

Zuckerberg herhaalde meer transparantie rondom advertenties te willen doorvoeren. Zo wil Facebook dat het altijd duidelijk is wie voor de advertenties betaalt. Facebook gaat onder meer de vestigingslocatie van bedrijven controleren.

Toch erkende Zuckerberg dat hij niet verder kan kijken dan deze methode. De Facebook-topman gaf toe dat hij niet kan controleren of een Russisch bedrijf met een schaduwbedrijf in de Verenigde Staten alsnog politieke advertenties kan verspreiden.

Toch wil Facebook dat wel moeilijker maken, onder meer door adverteerders om identificatiemiddelen zoals paspoorten te vragen.

Privacywetgeving

Senator Cantwell vroeg Zuckerberg of de aanstaande Europese privacywet ook goed zou zijn voor Amerikaanse gebruikers. Onder die wet moeten bedrijven beter aan gebruikers vertellen wat er met hun data gebeurt, en hebben gebruikers meer inspraak.

Zuckerberg zegt dat sommige elementen uit de privacywetgeving ook buiten Europa beschikbaar komen.

Nepnieuws

Senator Feinstein vroeg Zuckerberg naar maatregelen tegen de verspreiding van nepnieuws om verkiezingen te beïnvloeden.

Zuckerberg stelt dat zijn bedrijf sinds de Amerikaanse presidentverkiezingen eind 2016 veel beter is geworden in het herkennen van nepnieuws, zowel met kunstmatige intelligentie als met menselijke moderatie.

Monopolie

Facebook is met ruim 2 miljard gebruikers wereldwijd veruit het grootste sociale netwerk. Qua schaal en mogelijkheden is er geen direct vergelijkbaar platform.

"Hebben jullie een monopolie?", vroeg senator Graham. "Zo voelt dat voor mij beslist niet", antwoordde Zuckerberg op deze vraag.

Facebook beheert naast zijn eigen sociale netwerk ook Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger, elk met honderden miljoenen gebruikers over de hele wereld.

Privacy

"Zou u willen delen in welk hotel u hebt geslapen?", vroeg senator Durbin. "Uhm, nee", stelde Zuckerberg na een korte stilte. "Dat is denk ik de crux van dit hele probleem", aldus Durbin.

Afluisteren

Zuckerberg: "Facebook luistert zijn gebruikers niet af via de microfoon in hun smartphone, tablet, laptop of computer". Hij noemde het een complottheorie dat Facebook op deze manier zijn gebruikers in de gaten houdt.

Opzeggen

Zuckerberg: "Als mensen hun Facebookaccount opzeggen, verwijdert Facebook al hun gegevens".