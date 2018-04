Cambridge Analytica verzamelde mogelijk ook chatgesprekken van Facebook

Een woordvoerder van Facebook bevestigt tegenover technologiemagazine Wired dat de app die centraal staat in het privacyschandaal in sommige gevallen ook de berichten van gebruikers kon uitlezen.

Deze week stelde Facebook een tool beschikbaar waarmee gebruikers kunnen controleren of hun gegevens mogelijk in handen zijn gekomen bij Cambridge Analytica. Wereldwijd gaat het om maximaal 87 miljoen gebruikers, waarvan volgens Facebook op zijn hoogst 90.000 in Nederland.

Mogelijke slachtoffers krijgen bij de tool de melding dat Cambridge Analytica waarschijnlijk inzicht heeft gekregen in het openbaar profiel, de pagina-vind-ik-leuks, geboortedatum en huidige woonplaats.

Aan deze pagina heeft Facebook inmiddels toegevoegd dat in een aantal gevallen ook de tijdlijn met persoonlijke berichten, de newsfeed, verstuurde en ontvangen berichten en geboorteplaats is gedeeld.

Volgens Facebook hebben 1.500 mensen de app This Is Your Digital Life, waarmee de data werden verzameld, direct toestemming gegeven voor deze gegevens. De indirecte impact is echter onduidelijk: de app verzamelde niet alleen gegevens van mensen die toestemming gaven, maar ook van hun vrienden. Mogelijk is iedereen die een van deze gebruikers een bericht stuurde op deze manier getroffen.

Cambridge Analytica ontkent dat het bedrijf privéberichten van Facebook-gebruikers in handen heeft gekregen. Facebook schakelde de mogelijkheid van derde partijen om met de berichten mee te lezen in 2015 uit.

Nederland

In Nederland hebben volgens Facebook slechts 28 mensen gebruik gemaakt van This Is Your Digital Life. Het getal van 90.000 Nederlanders betreft voor het grootste deel indirecte slachtoffers. Van deze mensen heeft een vriend de app gebruikt.