TicketSwap wil alternatief voor inloggen met Facebook

Dat zegt TicketSwap-directeur Hans Ober tegen NU.nl. Gebruikers van de dienst kunnen nu alleen kaartjes doorverkopen als zij inloggen met hun Facebook-account.

"We willen gebruikers in ieder geval de mogelijkheid bieden om met een eigen e-mailadres en wachtwoord in te loggen", zegt Ober. TicketSwap wil deze methode binnen enkele weken beschikbaar maken. Ook kijkt het bedrijf naar meer alternatieve inlogmethodes.

Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica is de directe aanleiding om TicketSwap niet meer van Facebook afhankelijk te maken, zegt Ober.

Cambridge Analytica

Facebook ligt onder vuur omdat data van mogelijk 87 miljoen gebruikers onbedoeld in handen is gekomen van het databedrijf Cambridge Analytica. Het schandaal kwam in maart naar buiten nadat een klokkenluider aan The Guardian en The New York Times zijn verhaal deed.