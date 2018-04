Facebook had contact met speciaal aanklager Ruslandonderzoek

Dat heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg dinsdagavond (lokale tijd) gezegd in de hoorzitting met de Amerikaanse Senaat. Zuckerberg kwam daar zijn verantwoording afleggen voor onder meer het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica.

Zuckerberg zei niet persoonlijk gehoord te zijn door het team van speciaal aanklager Mueller, maar dat andere Facebook-medewerkers naar zijn weten wel contact hadden. "Ik wil voorzichtig zijn met dit onderwerp, omdat ons werk met de speciaal aanklager vertrouwelijk is", zei Zuckerberg. "En ik wil er zeker van zijn dat ik geen geheime informatie openbaar maak in een openbaar verhoor."

Op de vraag of Facebook dagvaardingen van de speciaal aanklager heeft ontvangen, antwoordde Zuckerberg in eerste instantie bevestigend. Niet veel later kwam hij daar op terug. "Ik ben me niet bewust van een dagvaarding. Het zou kunnen", zei hij.

Hoorzitting

Zuckerberg beantwoordde bijna vijf uur lang vragen van senatoren. Daar moest hij voor de politici tekst en uitleg komen geven over het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica.

Via een app van een onderzoeker zijn de gegevens van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers onbedoeld in handen gekomen van Cambridge Analytica. Daaronder zijn naar schatting van het sociale medium ook maximaal 90.000 Nederlandse slachtoffers.

Zuckerberg zei dat hij verantwoordelijk is voor alles wat fout is gegaan. Hij verdedigde wel het gebruik van persoonlijke informatie voor reclame. "Mensen houden niet van advertenties, maar ze houden helemaal niet van advertenties die niet relevant voor ze zijn", zei hij. Facebook kan zijn gratis dienst alleen aanbieden omdat het bedrijf gegevens over zijn gebruikers verzamelt, die het vervolgens voor gerichte reclames aanbiedt aan adverteerders.

Naast Cambridge Analytica en privacy ging de hoorzitting in de Senaat ook over de vermeende Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Facebook-topman gaf opnieuw toe dat het platform te weinig heeft gedaan om nepnieuws tegen te gaan.

Zuckerberg is uiteindelijk redelijk ongeschonden door de hoorzitting gekomen. Investeerders waren duidelijk opgelucht over de verloop van het verhoor. Halverwege, toen de Amerikaanse beurzen sloten, was het aandeel van Facebook met 4,5 procent gestegen.

Zuckerberg is woensdag aanwezig bij een tweede hoorzitting. De verklaring die hij daar gaat voordragen, werd eerder deze week al gepubliceerd. Ook daarin noemt Zuckerberg zichzelf eindverantwoordelijk.

Maatregelen

Facebook kondigde de afgelopen dagen maatregelen aan om dataschandalen te voorkomen. Zo gaat het platform nu alle apps op het netwerk doorlichten, om te kijken hoeveel informatie van gebruikers ze hebben binnengehaald.

Ook moeten adverteerders zichzelf identificeren en aangeven wie de advertentie betaalt, zodat Facebookgebruikers weten met wie ze te maken hebben.

Zuckerberg kondigde tijdens de eerste hoorzitting geen verrassende nieuwe maatregelen aan.

Nepaccounts

Facebook heeft inmiddels tienduizenden nepaccounts verwijderd. Daarvan konden ruim zevenhonderd accounts direct worden gelinkt aan Rusland: 470 die de Amerikaanse politiek probeerden te beïnvloeden en vorige week kwamen daar 270 accounts bij die probeerden de Russische politiek te sturen.

Facebook weet niet zeker of alle Russische 'trollen' inmiddels zijn geweerd van Facebook. "Het is een voortgaande wapenwedloop. Het is niet realistisch om aan te nemen dat mensen die dit in Rusland voor hun werk doen, niet meer op Facebook zitten, dat wij 100 procent succesvol zijn in het tegenhouden", zei Zuckerberg.

Afluisteren

Ook het gerucht dat Facebook zijn gebruikers zou afluisteren werd besproken. "Facebook luistert zijn gebruikers niet af via de microfoon in hun smartphone, tablet, laptop of computer. Het is 'een samenzweringstheorie' dat Facebook opvangt wat er om iemand heen gebeurt", zei de CEO in de Senaat. “Nee, dat doen we niet'', aldus Zuckerberg.

De geruchten dat Facebook omgevingsgeluid oppikt en aan de hand daarvan advertenties verkoopt, gaan al jaren rond. Wat volgens Zuckerberg wel gebeurt, is dat Facebook het geluid van een geüpload filmpje opslaat.

Opzeggen

“Als mensen hun Facebookaccount opzeggen, verwijdert Facebook al hun gegevens”, zei Zuckerberg verder. Op de vraag of adverteerders persoonlijke informatie behouden van mensen die Facebook hebben verlaten, antwoordde hij dat die gegevens nooit bij adverteerders terechtkomen.

"Stel dat je een skiwinkel bent en je wilt ski's verkopen aan vrouwen, dan geef je dat door aan ons en dan zorgen wij dat je advertentie terechtkomt bij vrouwen die berichten over skiën hebben geplaatst", aldus de Facebook-oprichter.

Alternatief

"Heeft Facebook wel wezenlijke concurrentie?", vroeg Senator Graham aan Zuckerberg. "Als een Ford mij niet bevalt koop ik een Chevy. Wat kan ik als Facebook me niet aanstaat?"



Zuckerberg stelde dat gebruikers dagelijks via zeker acht apps hun informatie vergaren. Senator Graham wees op de overname van Instagram, na Facebook zelf één van 's werelds grootste sociale netwerken.

Facebook is met ruim 2 miljard gebruikers wereldwijd veruit het grootste sociale netwerk. Qua schaal en mogelijkheden is er geen direct vergelijkbaar platform.