Facebook toont gebruikers of hun data is gelekt

Op deze pagina kunnen Facebook-gebruikers bekijken of hun informatie is gedeeld met de app 'This Is Your Digital Life'.

Wereldwijd zijn in totaal maximaal 87 miljoen gebruikers getroffen door datamisbruik via de app, waaronder 90.000 Nederlanders. Op Facebook kan iedereen nu bekijken of hun data is gedeeld. Dat kan ook zijn gebeurd doordat een Facebook-vriend bij de app heeft ingelogd.

Facebook schrijft dat in zulke gevallen "waarschijnlijk" informatie is gedeeld zoals "je openbaar profiel, pagina-vind-ik-leuks, geboortedatum en huidige woonplaats".

Om te weten wat een openbaar profiel inhoudt, kunnen gebruikers op hun persoonlijke Facebook-pagina terecht. Op dat profiel staat in de profielbanner naast 'Activiteitlogbook weergeven' een knop met drie puntjes. Door te kiezen voor 'Weergeven als' is te zien hoe de pagina er uitziet in het openbaar, dus ook voor mensen waar gebruikers niet mee bevriend zijn.

Cambridge Analytica

De app This Is Your Digital Life werd door een onderzoeker ontwikkeld. Met de app konden gebruikers een persoonlijkheidstest doen, waarbij gegevens onder het mom van wetenschappelijk onderzoek werden verzameld. Deze onderzoeker speelde de informatie door aan Cambridge Analytica.

Ondertussen werd de informatie voor commerciële doeleinden doorgespeeld naar het databedrijf. Zo kon Cambridge Analytica gedetailleerde profielen van gebruikers samenstellen, om hen op persoonlijk niveau met advertenties te benaderen. Deelnemers waren daarvan niet op de hoogte.

