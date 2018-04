Apple draait wereldwijd volledig op groene stroom

Dat heeft de techgigant op maandag bekendgemaakt. Alle winkels, kantoren en datacenters in 43 landen zouden nu volledig op groene stroom zijn overgestapt. De datacenters van Apple zijn volgens het bedrijf al sinds 2014 volledig groen.

Hoewel Apple zelf volledig over is op groene energie, kan hetzelfde nog niet worden gezegd over het gehele productieproces van bijvoorbeeld iPhones. Op het moment zouden 23 partners waarmee Apple producten maakt zijn overgestapt op groene stroom, waarvan negen dit vandaag hebben bekendgemaakt. In totaal heeft het bedrijf meer dan 200 toeleveranciers.

Mac-fabrikant Quanta Computer en iPhone-maker Pegatron zeggen allebei op hernieuwbare energie over te stappen. Fabrikanten DSM Engineering Plastics en Ecco Leathers, die allebei fabrieken in Nederland hebben, sluiten zich ook bij het initiatief aan.

Recyclen

"We gaan nu kijken naar nieuwe manieren waarop we materialen in onze apparaten kunnen recyclen", stelt Apple-baas Tim Cook. "Daarnaast kijken we met leveranciers naar nieuwe manieren om groene stroom te gebruiken."

Apple heeft inmiddels 25 projecten waarbij groene stroom wordt opgewekt. Daarbij wordt in totaal 626 megawatt aan stroom opgewekt. Iets minder dan de helft daarvan komt uit stroomsystemen die vorig jaar zijn gebouwd.

Greenpeace bestempelde Apple in oktober 2017 nog als één van de groenste techbedrijven ter wereld.