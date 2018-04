Facebook neemt maandag contact op met slachtoffers dataschandaal

Dat meldt The Guardian. Met het bericht krijgen de gebruikers te horen dat hun gegevens in handen zijn gekomen van het bedrijf Cambridge Analytica.

Dat bedrijf verzamelde in 2015 via Facebook stiekem de gegevens van in totaal 87 miljoen gebruikers. De gegevens werden via de app 'thisisyourdigitallife' onder het mom van wetenschappenlijk onderzoek verzameld, maar voor commerciële doeleinden doorgespeeld naar het databedrijf.

Met de verzamelde data kon Cambridge Analytica zeer gedetailleerde profielen maken, waarmee Facebook-gebruikers op haast persoonlijk niveau met advertenties benaderd konden worden. Het bedrijf werkte onder meer samen met het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de verkiezingen.

Nederland

Eerder maakte Facebook al bekend dat het gros van de slachtoffers met 70,6 miljoen Amerikaanse is. Daarna volgen de Filipijnen (1,2 miljoen), Indonesië (1,1 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (1,1 miljoen).

Het aantal Europese slachtoffers ligt op 2,7 miljoen, in Nederland zouden zo'n 90.000 mensen zijn getroffen.

In het bericht dat getroffen gebruikers van Facebook krijgen, wordt hen ook aangeraden te kijken naar hun app-connecties. In dat overzicht op Facebook is te zien welke apps, sites en diensten allemaal toegang hebben tot een deel van de persoonlijke data van de gebruiker.

Facebook maakte het enkele weken na het schandaal makkelijker om zulke connecties te verwijderen. Het bedrijf nam tal van maatregelen nadat het dataschandaal naar buiten kwam.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg ging diep door het stof, en wordt deze week verhoord door het Amerikaanse Congres. Zuckerberg denkt dat zijn bedrijf nog jaren nodig heeft om van het schandaal af te komen.