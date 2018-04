FBI haalt grote Amerikaanse marktplaats offline na aantijgingen sekshandel

Ook zou er seks met minderjarigen op Backpage zijn verkocht.

De servers van Backpage zijn in beslag genomen in samenwerking met de openbaar aanklager van de staat Arizona en meerdere divisies van het ministerie van Justitie, blijkt uit een melding op de site.

Een officiële reden voor het offline halen van de site is nog niet gegeven. Details zullen later bekend worden gemaakt, aldus de FBI.

Op Backpage werd seks tegen betaling aangeboden. De website is hier officieel niet alleen voor bedoeld, maar werd wel als zodanig ingezet. Gebruikers konden ook advertenties voor andere diensten en producten aanbieden.

Backpage is de op één na grootste site in zijn soort in de Verenigde Staten, met Craigslist op de eerste plaats.

Amerikaanse senaat

De Amerikaanse senaat nam vorige maand een nieuwe wet aan, die het makkelijker maakt om sociale netwerken aan te klagen voor prostitutie.

De hoogste rechter in de VS weigerde afgelopen jaar om een zaak over sekswerk op Backpage nieuw leven in te blazen, maar inmiddels zijn er wel meerdere andere zaken actief.

CEO gearresteerd

De CEO van de website werd in 2016 gearresteerd wegens sekshandel. In januari 2017 werd een segment van de site gesloten waarop expliciet voor seks kon worden geadverteerd.

Craigslist haalde onlangs de pagina voor persoonlijke advertenties ook offline, omdat hier ook geadverteerd werd voor sekswerk.

