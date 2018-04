Duizenden medewerkers willen dat Google samenwerking met Pentagon stopzet

Dat schrijft The New York Times, dat een kopie van de brief heeft gepubliceerd.

Google is betrokken bij een project van het Pentagon om enorme hoeveelheden beeldmateriaal te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie. Hoewel Google-topvrouw Diane Green heeft gezegd dat de technologie niet gebruikt wordt om drones te besturen of wapens af te vuren, zijn de medewerkers bang dat de kunstmatige intelligentie daar uiteindelijk wel aan bijdraagt.

"We kunnen onze morele verantwoordelijkheden niet aan derde partijen overlaten", staat in de brief. "Het bouwen van deze technologie om de Amerikaanse overheid in militaire surveillance - met mogelijk fatale gevolgen - is onacceptabel."

De medewerkers eisen dat Google de samenwerking met het ministerie van Defensie onmiddelijk afbreekt. Ook eisen ze dat Google belooft zich nooit bezig te houden met militaire technologie.

Adviesraad Pentagon

Eric Schmidt, voormalig topman van Googles moederbedrijf Alphabet, is de voorzitter van een adviesraad die bij het betreffende project tussen Google en het Pentagon betrokken is.

In november noemde Schmidt het gebruik van kunstmatige intelligentie voor beeldherkenning nog een klassiek voorbeeld van een samenwerking tussen mens en machine. Destijds was nog niet publiekelijk bekend dat Google bij het project betrokken was.

Schmidt deed in januari een stap terug als bestuursvoorzitter van Alphabet.