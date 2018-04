Microsoft duidelijker over datadeling na berisping toezichthouder

Microsoft verzamelt en verwerkt continu prestatiegegevens van Windows 10-gebruikers, zonder gebruikers daar op een geldige manier toestemming voor te vragen. In oktober 2017 concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat dit in strijd is met de Nederlandse wet.

Microsoft maakt deze maand met een update een einde aan de overtredingen, stelt de AP. Het bedrijf heeft beloofd deze aanpassing in de hele Europese Unie door te te voeren. Dat gebeurt in aanloop naar strengere Europese privacyregels die in mei 2018 in werking treden.

Microsoft biedt gebruikers de optie om gegevens beperkt of volledig naar het bedrijf te sturen. Deze optie stond standaard aan, evenals de mogelijkheid om de gegevens te verwerken voor gepersonaliseerde advertenties. Gebruikers moesten deze instellingen actief wijzigen om te voorkomen dat Microsoft deze data verzamelde.

In Nederland werken meer dan vier miljoen apparaten met het besturingssysteem Windows 10.