Betekent de Facebook-ophef het einde van Mark Zuckerberg?

In maart werd bekend dat persoonlijke informatie van tientallen miljoenen gebruikers is verzameld en gebruikt, zonder hun toestemming en medeweten. Daarbij zijn volgens Facebook maximaal 90.000 gebruikersprofielen van Nederlanders betrokken.

Het is één van de grootste datalekken uit de geschiedenis van Facebook. De data werden ingezet om gebruikers heel gericht politieke advertenties te tonen. Het is echter niet de eerste keer dat Facebook in het nieuws komt door privacy-schending van gebruikers.

Na andere grote schandalen bij technologiebedrijven stapten directeurs vaak op. Een recent voorbeeld is Travis Kalanick, de oprichter van Uber. Hij vertrok in de zomer van 2017 na een reeks schandalen. Ook Marissa Mayer van Yahoo ging weg, nadat bekend werd dat gegevens van minstens een miljard accounts zijn gelekt. In september stapte bij kredietbureau Equifax directeur Richard Smith op, na een datalek waarbij gegevens van 140 miljoen mensen op straat kwamen te liggen.

Zuckerberg blijft aan

Mark Zuckerberg lijkt zich niet druk te maken over zijn positie als directeur van Facebook. Tijdens een telefonisch vraaggesprek met meerdere journalisten - waar NU.nl bij aanwezig was - antwoordde hij woensdag volmondig 'ja' op de vraag of hij nog steeds de beste persoon was om het bedrijf te leiden.

"Het leven draait om leren van je fouten en manieren bedenken om verder te komen", zei Zuckerberg. "Als je iets zoals Facebook bouwt, wat nooit eerder is gedaan, dan verpest je soms wat. Als we dit goed hadden gedaan, dan was er wel iets anders misgelopen."

Zuckerberg stelde dat Facebook niet goed heeft ingezien wat de verantwoordelijkheden van het bedrijf zijn. "Niemand is perfect."

Verantwoordelijk

Er is niemand ontslagen vanwege het misbruik van Cambridge Analytica, stelt de directeur. "We zijn de zaak nog steeds aan het verwerken, maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Ik ben dit bedrijf begonnen, ik heb de leiding."

In het bestuur wordt volgens Zuckerberg ook niet gesproken over aftreden. Hij is met 87 procent van de Facebook-stemaandelen meerderheidsaandeelhouder in de raad van bestuur. Ook als de overige acht bestuursleden eisen dat hij opstapt, hebben ze een minderheid. Kortom: Zuckerberg hoeft alleen te vertrekken als hij daar zelf voor kiest.

Daarbij is het bedrijf nog steeds gezond. Ondanks dat Facebook zo'n 100 miljard dollar in waarde daalde door het Cambridge Analytica-schandaal, is het bedrijf nog altijd 440 miljard dollar waard.

Excuses

Zuckerberg maakte in maart wel excuses aan gebruikers. "Dit was een grote vertrouwensbreuk", zei hij tijdens het vraaggesprek. "Het spijt me heel erg dat dit gebeurd is. We hebben een verantwoordelijkheid om de data van mensen te beschermen. Als we dat niet kunnen, verdienen we de kans niet om mensen te dienen."

Zuckerberg heeft zijn bedrijf vaker door grote crises geloodst. De afgelopen jaren kreeg Facebook te maken met schandalen rond nepnieuws, politieke beïnvloeding en angst rondom privacybescherming.

Ook dit keer kijkt de directeur met vertrouwen vooruit. Zo belooft het bedrijf wederom aanpassingen te maken in het privacybeleid. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden voor het eerst sinds 2015 bijgewerkt, om duidelijker te vermelden hoe data van gebruikers wordt ingezien en gebruikt.

Privacy-instellingen

Verder zegt Zuckerberg open te staan voor regulatie door regeringen, en zegt hij uit te kijken naar de nieuwe privacywetgeving in Europa. Daarmee krijgen Europeanen meer invloed in hoe hun data gedeeld mag worden.

Ook gebruikers buiten Europa moeten daarvan gaan profiteren. "We willen deze instellingen wereldwijd gaan inzetten. Misschien niet overal op dezelfde manier. We moeten kijken wat er past bij verschillende landen en wetgevingen."

Op 10 en 11 april vertelt Zuckerberg aan het Amerikaans Congres hoe Facebook omgaat met privacy van gebruikers.

#DeleteFacebook

Hoewel de hashtag #deletefacebook in het leven werd geroepen, gaven weinig gebruikers aan de oproep gehoor om Facebook te verwijderen, stelt Zuckerberg.

"Maar het is niet goed", stelt hij. "Ik wil dat mensen blij zijn met Facebook en wat het bedrijf doet. We meten niet echt een verandering, maar het is een duidelijk signaal dat gebruikers in hun vertrouwen zijn geschaad en dat we veel moeten doen om dit te repareren."

Dat doet Facebook voorlopig met Zuckerberg zelf aan het roer. Begin dit jaar maakte Zuckerberg in zijn nieuwjaarsplannen bekend dit soort problemen op het netwerk te willen oplossen. Hij noemde het een persoonlijk doel om in 2018 te behalen. "We zullen niet alle fouten of misbruik kunnen voorkomen, maar op dit moment maken we nog te veel fouten. Als we dit jaar meer succes boeken op dit gebied, eindigen we 2018 met een veel beter vooruitzicht."