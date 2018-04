Facebook-datamisbruik trof 90.000 Nederlanders

Dat vertelt het bedrijf aan de NOS. Wereldwijd zouden 87 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden.

Van deze gebruikers is informatie op foute wijze bemachtigd en gebruikt, vertelt het bedrijf in een persbericht. Voornamelijk accounts in de Verenigde Staten werden getroffen. Het zou gaan om 70 miljoen Amerikaanse accounts.

Een klokkenluider onthulde afgelopen maand dat Cambridge Analytica gebruikersdata op Facebook verzamelde via een gratis spel. Met deze informatie werden psychologische profielen van gebruikers samengesteld, die werden ingezet om politieke advertenties te tonen.

Meer mensen getroffen

Eerder werd gedacht dat de informatie van 50 miljoen gebruikers was ingezameld. Volgens Facebook ligt dat aantal echter aanzienlijk hoger.

De 90.000 Nederlanders en 87 miljoen gebruikers zijn volgens Facebook een maximumaantal. Op maandag zal een hulpmiddel verschijnen, waarmee gebruikers kunnen controleren of ze zijn getroffen.

De techgigant gaat getroffen gebruikers ook waarschuwen met een bericht bovenaan de tijdlijn. Met een druk op een knop kunnen ze meer informatie opvragen over het datalek.

Telefoongeschiedenis

Onlangs bleek dat Facebook de bel- en sms-geschiedenis van gebruikers had verzameld. Het sociale netwerk zegt nu onderzoek te hebben gedaan, waaruit blijkt dat de inhoud van berichten nooit is uitgelezen. "We gaan alle logs van ouder dan één jaar voortaan verwijderen", aldus technologiebaas Mike Schroepfer.

Mark Zuckerberg getuigt volgende week woensdag om 16.00 uur Nederlandse tijd voor het Amerikaanse Congres. Daar spreekt hij over de beveiliging van gebruikersdata en hoe Facebook daarvan gebruikmaakt.